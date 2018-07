Brasileiro sabe mais sobre biodiversidade que europeus

O brasileiro está mais familiarizado com o termo biodiversidade que europeus e americanos. É o que indica a pesquisa Barômetro 2010, feita com 5 mil consumidores pela União pelo Biocomércio Ético (UEBT, na sigla em inglês). Biodiversidade é a diversidade biológica - a riqueza e a variedade do mundo natural, o que inclui plantas, animais e microrganismos.

O conceito é relativamente novo e ficou mais popular depois da Eco 92. Dos entrevistados brasileiros, 94% tinham ouvido falar em biodiversidade. E 47% sabiam definir o termo de maneira correta. Nos EUA e Europa, o número foi muito inferior: 60% escutaram a palavra e somente 37% explicaram da maneira certa o que é biodiversidade. "Muitas pessoas do Brasil citaram a Amazônia como exemplo. Mas alguns confundiram o termo com biocombustíveis", disse Rik Lojenga, diretor executivo da UEBT. Amanhã é o Dia Internacional da Biodiversidade.