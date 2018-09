Brasileiro sente 'pressão social' para economizar

No entanto, os consumidores ainda não sabem o que fazer para reduzir ainda mais o seu consumo de energia. "As pessoas sabem que devem trocar lâmpadas incandescentes por fluorescentes e também estão atentas a eletrodomésticos com selo de eficiência", diz Ricardo Lima, líder da Accenture para empresas de energia.

Lima estima que o brasileiro terá outros meios de economizar energia quando novas tecnologias para medir o consumo se tornarem disponíveis no Brasil. "Os chamados medidores inteligentes, que já começam a ser usados em países da Europa, deverão fazer parte da vida dos consumidores brasileiros somente daqui a cinco ou sete anos", prevê o executivo . / A.V.