Brasileiro será extraditado do Chade 'em 48 horas'

O legionário brasileiro Josafá de Moura Pereira, acusado de ter cometido quatro crimes no Chade, será extraditado para a França nas próximas 48 horas, disse à BBC Brasil o major Daniel Harvey, porta-voz da Eufor, a força europeia que atua no país africano.

"Esse é o prazo máximo. Talvez ele tome o avião ainda hoje para a França", enfatizou o militar.

Segundo o major, a custódia do brasileiro foi transferida na noite de quarta pela Eufor ao Exército francês.

O soldado que atua na Legião Estrangeira deixou Abéché, no leste do país, na noite de quarta-feira, onde os crimes foram cometidos, e já está na capital, Nadjamena.

De acordo Harvey, ainda não foi decidido se o legionário viajará para a França em um avião comercial ou militar.

"Isto ainda está sendo decidido pelo Exército francês", disse.

Julgamento

O soldado é acusado de ter matado dois outros legionários, um soldado congolês da ONU que atua na missão das Nações Unidas do país, Minurcat, e um camponês chadiano.

Ele será julgado na França pelo Tribunal das Forças Armadas de Paris, que é composto por juízes civis e que tem competência para julgar casos que envolvam casos de crimes cometidos por militares no exterior.

Um acordo firmado entre a União Europeia e o Chade sobre o estatuto dos soldados da Eufor prevê que os tribunais do país da nacionalidade do soldado têm prioridade para julgar infrações.

O Exército francês afirma que o brasileiro estava servindo sob a bandeira da França e, por isso, é considerado francês.

O legionário brasileiro foi detido na quinta-feira passada enquanto tentava beber água em um poço.

A Legião Estrangeira francesa é uma unidade do Exército francês formada por voluntários pagos, que atua em diversas regiões do mundo. A força diz em seu site em português que conta com 7.699 integrantes.

