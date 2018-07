Brasileiro vai liderar conselho de emergentes no Credit Suisse

Presidente do banco Credit Suisse no Brasil, o executivo Antonio Quintella assumiu na semana passada a copresidência do recém-criado Conselho de Mercados Emergentes. Conforme explicou ao Estado, o objetivo do grupo, que terá 20 integrantes, é identificar oportunidades de negócio para o banco nesses mercados promissores. "O interesse de investidores e empresas por esses países vem aumentando muito", afirma.

Além de Brasil, o conselho abrange China, Índia, Indonésia, México, países do Oriente Médio e Rússia, de onde vem o outro copresidente, Fawzi Kyriakos-Saad. "O desafio do comitê é trocar as melhores práticas de cada unidade", comenta o executivo.

Quintella vai acumular a nova função com a presidência da filial brasileira. A principal mudança, por aqui, será no comando do banco de investimentos, que ficava a cargo do próprio Quintella. Assumirão a liderança da área José Olympio Pereira, que já atuava no banco de investimentos, e o presidente da corretora do grupo, Marcelo Kayath.

O Credit Suisse, no Brasil, é dividido em três segmentos: banco de investimentos, administração de recursos (asset management) e private banking (voltado para grandes clientes).

Segundo Quintella, a experiência brasileira em todos esses ramos é considerada bem sucedida dentro do banco. A ideia, diz, é "trazer para outros mercados essa posição de liderança que temos no Brasil". De acordo com ele, a Rússia também tem um modelo bem avaliado na instituição.

Ele ressalta que esta não é sua primeira experiência em comitês globais do Credit Suisse. "Sempre procuramos nos reunir para trocar ideias e experiências bem sucedidas. A diferença é que agora se trata de algo bem mais focado nos mercados emergentes", explica.

PARCERIAS

Uma das oportunidades que, segundo Quintella, surgem com o crescimento dessas nações está relacionada ao fluxo de negócios entre elas. Um exemplo prático disso é o comércio exterior entre Brasil e China, que cresceu dramaticamente nos últimos anos. Os chineses encerraram 2009 como principais parceiros comerciais do Brasil, levemente acima dos Estados Unidos. "Há muitas oportunidades", afirma.

O primeiro grande movimento do Credit Suisse no Brasil ocorreu em 1998, com a compra do banco Garantia. "Até então, tínhamos escritório de representação no País", diz Quintella. Outra grande aquisição, fechada em 2006, foi da gestora de recursos Hedging-Griffo, considerada uma das melhores do mercado brasileiro por causa dos ganhos obtidos por seus fundos.

O Conselho de Mercados Emergentes do Credit Suisse terá, segundo Quintella, reuniões periódicas (sem intervalo definido entre elas). Os encontros serão realizados nos países que integram o grupo. O Brasil é um deles. "Vamos trazer executivos para cá para conhecer nossos clientes", diz o executivo.