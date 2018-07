Brasileiro vence concurso mundial de fotografia amadora

Um brasileiro foi o vencedor do concurso mundial de fotografia amadora Sony World Photography Awards' Campaign Award.

Guilherme Junior participou da competição, que tem como tema o futebol, com uma foto de uma torcedora do Flamengo comemorando durante um jogo beneficente realizado no Rio de Janeiro em dezembro de 2009.

A foto, chamada de Twisters, destaca uma torcedora, clicada no meio de um público de 50 mil pessoas.

"Esta torcedora resume a energia e paixão do futebol. Ela se destaca do resto da multidão por causa de seu pulo de comemoração (...). Ela canalizou toda sua energia naquela reação explosiva. O rosto dela é alegria pura", afirmou Delly Carr, conhecido fotógrafo esportivo e presidente do painel julgador do concurso.

Ao saber da notícia, Guilherme Junior afirmou que sua alegria ao saber do prêmio "foi maior do que posso descrever".

Esta é a segunda edição do prêmio da Sony para fotógrafos amadores. Em 2009, a vencedora foi a fotógrafa paquistanesa Sarah Ahmad.

"Com o Campaign Awards estamos buscando uma imagem que capture a mágica e a paixão do futebol a partir da perspectiva do torcedor(...). A imagem vencedora deste ano mostra o verdadeiro espírito e camaradagem do fenômeno cultural que é o futebol", afirmou James Kennedy, diretor de comunicação de marca da Sony Europa.

Entre os prêmios que o fotógrafo brasileiro vai receber estão dois ingressos (com viagem e acomodação) para a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.