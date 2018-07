Brasileiros engrossam público em Copacabana

"Será nossa oportunidade de participar de uma missa celebrada pelo Papa, de poder rezar com ele" explicou a estudante Maria Izabel Branco, de 15 anos, que veio com um grupo de Dourados (MS) apenas para a vigília.

O grupo enfrentou mais de 24 horas de viagem de ônibus até chegar no Rio na sexta-feira de manhã. Na primeira noite, dormiram em um alojamento no bairro de Piedade. "Eram 33 pessoas no mesmo cômodo", contou. Hoje, planejam dormir na praia e até já montaram uma lona por cima da areia.