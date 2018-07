Brasileiros lideram em tempo gasto com meios de comunicação, diz estudo

Um estudo da empresa de consultoria Deloitte em quatro países altamente desenvolvidos e no Brasil indica que os brasileiros são os que passam mais tempo usando meios de comunicação - o levantamento inclui tanto veículos eletrônicos como impressos. Segundo a pesquisa, o tempo gasto diariamente com meios de comunicação no Brasil é maior do que nos outros países analisados - Estados Unidos, Japão, Alemanha e Grã-Bretanha. Os números do estudo só serão revelados no final de janeiro, durante uma "prévia" da maior feira de informática do mundo - a Cebit, que será realizada em março em Hannover, na Alemanha. De acordo com a pesquisa, os brasileiros também demonstram maior grau de entusiasmo por novas mídias eletrônicas. Segundo os dados divulgados nesta semana, os brasileiros são - junto com os japoneses - os mais entusiasmos com novas tecnologias de comunicação como celulares e internet. No entanto, o interesse por mídias eletrônicas como a internet se restringe no Brasil à população urbana e jovem, enquanto cada vez mais pessoas idosas descobrem as novas tecnologias nos países desenvolvidos. A empresa de consultoria Deloitte entrevistou cerca de 9 mil pessoas nos cinco países incluídos na pesquisa para saber mais sobre o consumo de mídia em cada nação. O estudo intitulado "O Estado da Democracia na Mídia" também indica que os brasileiros são os que menos se sentem incomodados pela propaganda na internet. O menor consumo de mídia entre os cinco países foi detectado na Alemanha. Os americanos têm o maior número de aparelhos digitais de vídeo, enquanto os britânicos lideram na posse de laptops, televisões de tela plana e rádios digitais. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.