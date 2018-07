Brasileiros melhoram em ranking global Empresas brasileiras são as que mais emitem Relatórios de Sustentabilidade entre os países que integram o Bric (Brasil, Rússia, Índia e China). É o que mostra uma pesquisa da KPMG Global. A análise incluiu as 250 maiores companhias listadas na Fortune Global 500 em 2010 e as 100 maiores nacionais por receita de 34 países, entre eles o Brasil. Foram avaliados 3,4 mil empresas de 15 setores industriais. O trabalho mostrou que, no Brasil, 88% das empresas emitem relatórios de responsabilidade corporativa ou de sustentabilidade - 10% a mais do que o registrado no último estudo, de 2008. O resultado coloca o Brasil em sexto lugar no ranking global, atrás de países como Inglaterra e Japão.