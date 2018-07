Brasileiros podem ter auxílio da PF na África O governo brasileiro está preocupado com a segurança de cerca de 10 mil torcedores do País que irão à Copa. O Ministério da Justiça negocia com os sul-africanos a criação de um posto de atendimento da Polícia Federal em Johannesburgo. A intenção do Brasil é a de enviar um representante da PF, que permaneceria na África do Sul após o Mundial como adido na embaixada brasileira.