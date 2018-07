Brasileiros relatam emoção da despedida do Papa

Os dois integravam um grupo de brasileiros que está percorrendo a Terra Santa e o Vaticano com uma empresa de turismo. "Organizamos nossa viagem há um ano", conta Maryana. "Jamais pensávamos que testemunharíamos um momento tão importante da Igreja", declarou.

A curitibana admitiu que, quando desembarcou em Roma, na segunda-feira (11), ficou "chocada" com a notícia da renúncia do papa e chegou a pensar que parte da programação fosse cancelada. Na quarta-feira (13), ouviu de Bento XVI mensagens em português. "Não há como não ficar emocionada."

A goiana Graciele Rego, de 28 anos, também estava na audiência com o papa. E, como o casal Sperling, havia organizado há tempos sua viagem. "Minha família até brincou, dizendo que o papa estava esperando que eu chegasse para renunciar", disse. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.