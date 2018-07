Brasileiros são acusados de organizar fuga na Argentina

Os brasileiros Thiago Ximenez, de 29 anos, e Renato Dutra Pereira, de 27, já tinham sido condenados e cumpriam pena por assalto a mão armada e homicídios no Rio Grande do Sul, de onde fugiram para a Argentina. Ambos foram presos na província de Chaco por assaltos, mas acabaram escapando da prisão. Dos 13 foragidos, dois foram capturados nesta manhã.

A fuga, digna de um roteiro de cinema, ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 19. O grupo cavou uma abertura no chão da cela com um diâmetro de 40 por 22 centímetros, segundo informou o ex-diretor do Serviço Penitenciário Federal (SPF), Víctor Hortel, que renunciou ao cargo logo após reconhecer que os bandidos tiveram ajuda interna e externa da polícia para realizar a fuga. "Tiveram que perfurar quase 30 centímetros de concreto para poder cavar um túnel de um metro de profundidade que conectou com outro de dois metros de longitude", disse Hortel.

O ex-diretor relatou que os bandidos saíram ao exterior e percorreram 30 metros até a primeira cerca e, logo, atravessaram outras três, sem qualquer aviso dos guardas de segurança do presídio. A terra retirada para cavar o túnel foi encontrada na cela. Porém, a polícia não informou ainda os tipos de ferramentas usadas.