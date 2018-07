Brasileiros são companhia preferida para o Ano Novo, diz pesquisa

A pesquisa, realizada pela rede social Badoo.com (www.badoo.com) em 17 países de quatro continentes, mostrou que os brasileiros são considerados a principal nacionalidade com a qual o resto do mundo gostaria de compartilhar a noite do Réveillon.

Os norte-americanos ficaram em segundo lugar na enquete, à frente dos espanhóis, dos italianos e dos franceses, na sequência do ranking. Belgas e suíços ficaram empatados em último.

"Parece duro para suíços e belgas", disse a diretora do Badoo, Louise Thompson. "Mas eu entendo que a maioria das pessoas prefira celebrar o Ano Novo em uma praia no Brasil do que enfrentando o frio no norte da Europa."

A festa do Ano Novo na praia de Copacabana, com cerca de 2 milhões de pessoas reunidas todos os anos para uma prolongada queima de fogos de artifícios, é considerada uma das melhores do mundo.

Os espanhóis também se reúnem em massa na véspera de Ano Novo em Puerta del Sol, em Madri, onde tanto os presentes quanto milhares pela TV ouvem o relógio tocar 12 vezes enquanto se come uma uva a cada batida, para trazer prosperidade para o próximo novo.

Os italianos, que ficaram em quarto lugar na pesquisa Badoo, levam um tom mais romântico às reuniões de fim de ano, realizando um beijo em massa na Piazza San Marco, em Veneza.

Nenhum desses eventos, no entanto, se compara à escala da festa na praia de Copacabana, que também é famosa pelos transatlânticos que atracam para assistir aos fogos de perto.

São Paulo também possui uma enorme festa de Ano Novo realizada na Avenida Paulista que reúne mais de um milhão de pessoas.

