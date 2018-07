Brasileiros são detidos na Holanda após visita à Disneylândia

Um grupo de 31 brasileiros ilegais será deportado da Holanda ao Brasil depois de ser detido em um ônibus - que voltava da Disneylândia - na fronteira com a Bélgica. O ônibus de turismo, com 345 passageiros, foi parado no fim-de-semana pela polícia na cidade de Hazeldonk, em um controle de fronteiras rotineiro. Uma porta-voz do ministério da Defesa da Holanda afirmou que os detidos estão em situação ilegal na Holanda há muitos anos e serão deportados. "Algumas pessoas do grupo moram na Holanda há mais de quatro anos, sem documentos devidos, e que ainda assim correram o enorme risco de sair do país", segundo M. Bouwman. O ônibus teria sido fretado para uma viagem de turismo de 24 horas à Disneylândia e à Torre Eiffel, por um holandês que há cinco anos organiza este tipo de excursão. Segundo a filha de uma das brasileiras do grupo detido, que se encontra no aeroporto de Roterdã, o organizador garantiu que ninguém teria problemas na fronteira já que o acordo Schengen de imigração européia suspendeu o controle aduaneiro. Deportação O consulado brasileiro designou um negociador para resolver as necessidades imediatas e ficar em contato com o grupo de detidos. Um pastor brasileiro informou que no centro de detenção de Roterdã estão 30 pessoas. Uma das detidas foi liberada porque está há um mês na Holanda e ainda dentro do prazo de permanência concedido a turistas. Outra, menor de idade, se encontra em um centro de deportação juvenil na cidade de Nijmegen, no leste da Holanda. O cônsul-adjunto do Brasil, Carlos Dornelles, declarou que todos do grupo têm passaportes brasileiros válidos, fator que vai acelerar a deportação. Os detidos devem ser expulsos do país ainda nesta semana. Na Holanda vivem cerca de 13 mil brasileiros registrados no consulado, de acordo com dados do Serviço Nacional de Estatísticas. Organizações brasileiras de apoio aos imigrantes, no entanto, estimam que entre 3 mil e 5 mil brasileiros vivam em situação ilegal no país. Segundo o Serviço Nacional de Estatísticas, os brasileiros formam a maior comunidade latino-americana na Holanda. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.