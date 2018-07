Brasileiros são detidos nos EUA acusados de estupro

A Royal Caribbean informou por meio de nota que uma jovem de 15 anos apresentou a denúncia de assédio sexual durante um cruzeiro pelo Caribe feito pelo navio Allure of the Seas. "O incidente foi imediatamente reportado às autoridades locais e ao FBI, que, no mesmo dia, conduziram uma série de investigações a bordo, ainda no Porto Everglades". A embarcação partiu do Porto Everglades, na Flórida, no dia 25 de dezembro, e voltou na última terça-feira.