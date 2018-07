Brasileiros são presos por envolvimento em estupro em Paris

Quatro brasileiros foram indiciados e presos em Paris pelo suposto envolvimento no estupro de uma jovem estudante francesa em um trem que fazia o trajeto Barcelona-Paris, disse à BBC Brasil nesta terça-feira uma fonte judiciária de Paris.

Segundo a fonte, que pediu para não ser identificada, dois brasileiros foram indiciados por "estupro em grupo" e os dois outros, que teriam assistido à agressão sexual, foram indiciados por não ter impedido o crime.

Eles têm idades entre 23 e 34 anos, de acordo com a fonte, que não informou se eles seriam turistas ou residentes na França.

A vítima, uma estudante francesa de 21 anos, tomou um trem em Barcelona no dia 26 de agosto para retornar a Paris após uma estada na Espanha.

Fuga e prisão

Ela contou aos investigadores que estava sentada sozinha em um vagão quando foi importunada por dois jovens, que a empurraram, diz o jornal Le Parisien desta terça-feira, que afirma ter obtido as informações junto à polícia de Paris.

A vítima teria tentado fugir, mas foi rapidamente levada para uma parte isolada no trem. Dois outros jovens se juntaram ao grupo, mas apenas dois deles teriam estuprado a estudante, que procurou a polícia logo após chegar a Paris, afirma o jornal.

Os brasileiros fugiram rapidamente quando o trem chegou à estação Gare d'Austerlitz, na capital francesa.

Os investigadores do 3° distrito da Polícia Judiciária de Paris teriam conseguido identificar os brasileiros por meio das câmeras de vigilância da estação de trem.

A jovem reconheceu seus agressores nas imagens mostradas pela polícia, diz o Le Parisien.

Os quatro suspeitos teriam sido detidos horas depois, no momento em que eles tentavam embarcar em outro trem para viajar para outro país europeu, afirma o jornal.

Meses

As investigações da Justiça para determinar o ocorrido podem durar vários meses em razão do número de pessoas envolvidas no caso, disse a fonte judiciária à BBC Brasil.

Os dois brasileiros que teriam estuprado a jovem podem ser condenados a uma pena de até 20 anos de prisão. No caso dos outros dois que não teriam impedido o crime, a pena é de cinco anos de prisão.

A fonte judiciária não informou se os brasileiros estariam detidos juntos na mesma prisão.

Alguns deles podem estar no presídio Maison de la Santé, na capital francesa, e outros podem ter sido transferidos a penitenciárias na periferia de Paris, afirma.

Os quatro brasileiros teriam confessado sua participação na agressão sexual, de acordo com o Le Parisien.

Mas a fonte ouvida pela BBC Brasil não quis confirmar a informação, afirmando que esse elemento das investigações é sigiloso.

Os brasileiros, segundo ela, poderão pedir habeas corpus durante o processo. Por esse motivo, não é possível saber se eles permanecerão detidos até o julgamento.