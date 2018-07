Brasileiros se dizem motivados a comprar produtos 'verdes', diz pesquisa

Segundo a pesquisa, 85 por cento dos consumidores se declararam mais propensos à compra de produtos se forem fabricados sem agredir o meio ambiente.

Outros 81 por cento afirmaram que teriam maior interesse em um produto cultivado organicamente.

"A tendência no Brasil, hoje, é de valorizar e comprar o orgânico", disse a jornalistas a secretária de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental, Samyra Crespo, ao apresentar a pesquisa. Foram ouvidas 2.201 pessoas entre os dias 15 e 30 de abril nas cinco regiões do país.

A enquete, realizada pela CP2 Ppesquisas, também revelou que 76,5 por cento dos entrevistados não consideram "exagerada" a preocupação nacional com o meio ambiente, enquanto 19 por cento veem exagero.

Confrontados com a afirmação de que o conforto do progresso importa mais que a preservação da natureza, 82 por cento dos entrevistados discordaram. Apenas 16 por cento concordaram com a tese.

Segundo a secretária, a pesquisa demonstra ainda que os brasileiros mantêm um costume, enraizado na cultura, muito prejudicial ao meio ambiente: o uso de sacolas plásticas.

A sondagem aponta que 58 por cento dos entrevistados nunca levaram a própria sacola ou carrinho para acomodar as compras e 59 por cento dos que participaram sequer tentaram evitar o uso de sacolas plásticas.

Segundo Samyra, as sacolas estão associadas a enchentes, a mortes de animais e levam centenas de anos para se degradar.

"É uma política do Ministério do Meio Ambiente. Nós consideramos e assumimos oficialmente que as sacolas plásticas são um flagelo ambiental", afirmou Samyra, explicando que as sacolas estão associadas às enchentes, a mortes de animais e levam centenas de anos para degradar.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)