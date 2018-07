Brasileiros vêem China mais como aliado do que ameaça, diz pesquisa

Dois em cada cinco brasileiros vêem a China mais como um país aliado do que rival no cenário internacional, afirma uma pesquisa encomendada pela BBC em cinco países. Para 42% dos entrevistados no Brasil, a China é vista como mais amigável do que ameaçadora, enquanto 31% acreditam que o país sede da Olimpíada de 2008 é mais um rival do que um parceiro. Segundo o levantamento da BBC, os brasileiros, junto com os britânicos, são os que têm a visão mais positiva da sua relação com a China. Nos Estados Unidos, na Índia e na Coréia do Sul, a China é vista mais como uma ameaça do que parceira. Aquecimento global O levantamento também revelou que pessoas em países emergentes tendem a culpar mais a China pelo aquecimento global do que cidadãos de países altamente industrializados. Mais da metade dos brasileiros (53%), dos indianos (51%) e dos sul-coreanos (75%) acham que a China é culpada pelas mudanças climáticas. Já na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, a maioria - 51% e 58%, respectivamente - acha que a China não é o principal culpado. "É surpreendente que apesar das preocupações com o crescimento das emissões de carbono da China, são as pessoas em outras economias emergentes como Brasil ou Índia que são mais propensos a culpar a China pelas mudanças climáticas", disse Sam Mountford, diretor da GlobeScan, que realizou o estudo. O forte crescimento econômico chinês é visto de formas muito distintas pelo mundo. Para 35% dos americanos, o crescimento chinês reduziu o padrão de vida nos Estados Unidos, enquanto apenas 9% acharam que houve melhora. Já na Índia, a percepção é inversa: 39% acham que a China contribuiu para melhorar o padrão de vida indiano, contra 14% que acham que ela prejudicou. Os chineses são vistos como pessoas modernas por mais de 60% dos entrevistados em todos os países, menos na Coréia do Sul. Entre as pessoas ouvidas nos cinco países, os brasileiros foram os que menos se identificaram com os chineses - 77% disseram que não se consideram parecidos com eles. Para 54% dos brasileiros, os chineses são pessoas oprimidas. A pesquisa mostrou que os sul-coreanos têm uma das piores avaliações sobre a China. Para a maioria dos sul-coreanos, os chineses não são amigáveis e a China é a principal culpada pelo aquecimento global e pelo aumento do preço dos alimentos e do petróleo. A pesquisa ouviu mais de mil pessoas em cada país no mês passado. No Brasil, foram entrevistadas pessoas em Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.