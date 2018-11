Brasília abriga um dos poucos centros de treinamento do País

O Projeto Cão-Guia de Cegos, em Brasília, é um dos poucos centros de treinamento brasileiros. Desde que foi criado, em 2001, o programa já preparou 35 labradores - número que subirá para 41, com os 6 que devem ser entregues neste ano. A cifra, no entanto, está abaixo da meta dos organizadores. "É uma ação única, que colocou Brasília no centro da inclusão, mas que precisa de mais apoio", diz a coordenadora Michele Pöttker.

Vinculado à ONG Integra, o projeto começou com a então primeira-dama do Distrito Federal Weslian Roriz. Após a posse de José Roberto Arruda, o patrocínio de órgãos do governo murchou. No ano passado, membros do Integra tentaram receber cerca de R$ 1 milhão via emenda parlamentar, mas o dinheiro não foi liberado. Hoje, a ajuda vem de rifas, doadores e empresas.

Até ganhar o status de cão-guia, a jornada é intensa e pode ser dividida em três grandes fases. A primeira começa aos 2 meses de idade: o filhote - gerado com o cruzamento de cães da própria Integra - é enviado a famílias selecionadas para a chamada etapa de "socialização".

Pede-se, por exemplo, que os interessados deem atenção especial aos bichos, passeiem com eles e morem em casas. "A maioria dos apartamentos tem piso liso, que prejudica o desenvolvimento da estrutura óssea dos animais", explica Michele. "Daí a importância das casas, que oferecem espaço e conforto."

Com 1 ano de vida, o cão retorna para o projeto e é submetido a uma avaliação de comportamento e a uma bateria de exames cardiológicos e oftalmológicos, entre outros. Os que são aprovados iniciam o treinamento; os reprovados são entregues, de preferência, para as famílias hospedeiras. O aproveitamento, em média, é de 65%.

Comandos. A etapa seguinte fica por conta de integrantes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. De 6 a 12 meses, o cão aprende a obedecer a comandos e a desviar de obstáculos, como orelhões, cones e gente. Vez ou outra, são colocados cães de pequeno porte e um gato no meio do caminho, para que o labrador aprenda a conviver com outros animais.

A atividade, observa o instrutor Carlos Dias, é complexa. "Enquanto um cão das operações de busca e resgate utiliza mais o sentido do olfato, o cão-guia precisa ter a visão estimulada", diz ele. Dias acompanhou durante seis meses o trabalho da Fundação Mira, no Canadá. Para ele, a realidade brasileira traz desafios, quando comparada ao cenário estrangeiro. "Aqui, a geografia é mais difícil, com calçadas estreitas, orelhões nas ruas e o preconceito das pessoas."

No fim do treinamento, já com cerca de 2 anos de idade, o labrador está pronto para ser entregue a uma pessoa com deficiência visual, escolhida após um criterioso processo de entrevista e avaliação de perfil, que deve combinar com o do cão, tanto em aspectos físicos quanto psicológicos. São avaliados aspectos como a sociabilidade do usuário - um cão tímido não deve guiar uma pessoa extrovertida, por exemplo - e físicos, como a velocidade do andar e o peso de ambos. Após a seleção, durante pelo menos 15 dias, o cão e o futuro dono convivem nas instalações da ONG para se adaptarem um ao outro.

A psicóloga Fernanda Baptista Alves é dona de quatro labradores que vieram do Projeto Cão-Guia de Cegos. Um deles é o aposentado Quartz, cão-guia de Jatobá (Marcos Frota) na novela América, da Rede Globo. Os outros passam a temporada de socialização na casa de Fernanda e devem assumir a função de cão-guia em breve. "Vai ser difícil criá-los por um tempo e deixá-los depois, mas será para uma causa maior", acredita.

FASES DO TREINAMENTO

Socialização

Com cerca de 2 meses, o filhote pré-selecionado é adotado por uma família voluntária, responsável por socializá-lo, levando-o para todos os lugares e ensinando-o a conviver com pessoas, por cerca de um ano. As raças mais usadas são labrador, golden retriever e pastor alemão.

Treinamento

Após a socialização, os cães voltam para o centro de treinamento, onde passam em média 6 meses com um instrutor que os ensinará a desviar de obstáculos e a andar em linha reta.

Instrução

Com cerca de 2 anos, o cão já está treinado. É realizada uma seleção para saber com qual perfil de candidato ele combina. Feito isso, o usuário e o cão convivem por até cinco semanas, aprendendo os comandos e criando um vínculo afetivo.