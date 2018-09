A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que a chuva seguirá até amanhã. O final de semana deverá ser ensolarado, mas não há perigo da volta do tempo seco. De acordo com os meteorologistas, mesmo que fique uma semana ou dez dias sem chover, a umidade permanecerá alta.

As águas, porém, também causaram problemas. Faltou energia em boa parte de Brasília, apagando semáforos. / JOÃO DOMINGOS