O Universo/Brasília e o Joinville são os únicos invictos do Novo Basquete Brasil (NBB). O time do Distrito Federal obteve sua 6.ª vitória contra Assis (91 a 84), na casa do adversário. O destaque foi Guilherme Giovannoni, com 31 pontos. O Joinville, vice-líder, veio a São Paulo visitar o Pinheiros. Levou sufoco, mas ganhou por 91 a 88.