Apresentar experiências bem sucedidas no agronegócio é o objetivo da Semana Sebrae do Agronegócio 2010, que será realizada de 4 a 6 de maio, em Brasília (DF). O evento deve reunir mais de 300 lideranças para discutir ações em prol do setor com foco em inovação, mercado e acesso a serviços financeiros. Tel. (0--61) 2107-9110.