Brasília tem o mês de abril mais chuvoso de sua história As chuvas deste fim de semana tornaram este mês de abril o mais chuvoso da história em Brasília. Segundo a Climatempo, as medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam o acumulado de 301,4 milímetros de chuvas. Esse índice ultrapassou os 297,9 milímetros verificados em abril de 1992. O volume de chuvas este mês também supera as médias registradas em dezembro de 2008 e em janeiro deste ano, historicamente os mais chuvosos na região.