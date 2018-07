Brasília terá portões eletrônicos de controle migratório

O projeto resulta de um acordo da Polícia Federal (PF) com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de Portugal. Foram cedidos pelo governo português dois portais, que estão instalados no aeroporto de Brasília. Um deles está na área de embarque e outro no desembarque internacional.

Na primeira fase, brasileiros e portugueses com passaportes eletrônicos diplomáticos ou oficiais (com chip) poderão realizar o controle de imigração nos portões eletrônicos disponíveis nos aeroportos de Brasília e Lisboa. Há previsão de que até o fim do ano os brasileiros que tenham o novo passaporte brasileiro comum eletrônico (com chip) também possam passar pelos chamados e-gates.

Os portões eletrônicos já existem em países como Portugal, Inglaterra e Austrália. O equipamento verifica a autenticidade do documento de viagem e captura dados qualificativos do passageiro para realização de pesquisa em bancos de dados e registro do movimento (saída ou entrada do país). Além disso, confere se o documento apresentado pertence ao viajante.