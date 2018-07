Braskem compra 4 fábricas da Dow nos EUA e Alemanha

A Braskem, maior petroquímica da América Latina, comprou quatro unidades produtoras de polipropileno da companhia norte-americana, sendo duas nos Estados Unidos e duas na Alemanha.

"A aquisição representa um importante passo no processo de internacionalização da Braskem, posicionando a companhia como a maior produtora de polipropileno nos Estados Unidos", afirmou a Braskem. O produto é uma resina que serve de matéria-prima para uma série de plásticos.

As duas plantas norte-americanas estão em Freeport e Seadrift, no Estado do Texas, e juntas têm capacidade anual de produção de 505 mil toneladas. Com isso, a Braskem vai elevar sua capacidade de produção de polipropileno nos EUA em 50 por cento, para 1,425 milhão de toneladas por ano.

As fábricas da Alemanha estão localizados nas cidades de Wesseling e Shckopau e juntas têm uma capacidade anual de produção de 545 mil toneladas.

Antes da aquisição, a capacidade total da Braskem em polipropileno era de 2,9 milhões de toneladas por ano.

(Por Carolina Marcondes)