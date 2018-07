Braskem deve rever investimentos a partir de 2013,diz presidente

"O número de 2012 nós confirmamos e vamos manter. A questão mais importante é de investimentos para frente. São esses, não os de 2012, que vamos ver de forma mais criteriosa", disse em coletiva de impressa sobre os resultados de segundo trimestre divulgados nesta manhã .

Fadigas também afirmou que espera uma melhora no terceiro trimestre tanto de vendas quanto de rentabilidade, devido a fatores sazonais e à melhora no spread internacional (relação entre volume de venda e preços de resinas).

"Tem o efeito da sazonalidade que todo o ano acontece. No Brasil você tem a coincidência do verão e as festas de fim de ano, isso traz concentração de vendas de resina no segundo semestre... No somatório cerca de 55 por cento das vendas é na segunda metade do ano", disse o executivo.

Sobre os preços de matérias-primas, Fadigas afirmou que houve uma queda no fim do primeiro semestre, mas que os valores já começaram a se recuperar, o que, juntamente com o maior volume de vendas, deverá melhorar a rentabilidade da empresa.

Às 13h17, as ações da Braskem exibiam alta de 2,14 por cento, enquanto o Ibovespa mostrava oscilação negativa de 0,06 por cento.

(Por Roberta Vilas Boas)