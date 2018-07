Braskem inaugura fábrica de PVC em Alagoas com aporte de R$1 bi

Com capacidade para produzir 200 mil toneladas anuais de PVC, a unidade consolida a liderança do Brasil na produção da resina na América Latina e torna Alagoas o maior Estado produtor de PVC no país, informou a companhia em nota.

"A inauguração dessa unidade é fundamental para atender a demanda dos nossos clientes em todo o Brasil, que atuam em segmentos estratégicos como habitação, saneamento e infraestrutura", afirmou o presidente-executivo da Braskem, Carlos Fadigas.

A cerimônia de inauguração programada para a tarde desta sexta-feira conta com a presença da presidente Dilma Rousseff.

(Por Vivian Pereira)