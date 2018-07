Brazil Pharma comprará unidades da rede Estrela Galdino

"A Estrela Galdino é uma das redes mais importantes da Bahia, onde opera há aproximadamente 46 anos, tendo uma posição de destaque na cidade de Salvador. Suas operações são divididas entre drogarias e farmácias de manipulação", afirma a companhia no comunicado.

Segundo o documento, o valor da operação é de até 18 milhões de reais, sendo 11 milhões de reais referentes à transferência das lojas e outros 3 milhões de reais para compra obrigatória de ações ordinárias da Brazil Pharma.

A Brazil Pharma pagará, ainda, até 4 milhões de reais com base no faturamento médio mensal das lojas nos últimos três meses do período de um ano a partir da transferência da última loja ou da transferência completa das quotas da sociedade detentora à Brazil Pharma.

A operação inclui também o estoque total da Estrela Galdino e seu centro de distribuição, cujo valor será apurado após realização de inventário pela Brazil Pharma, acrescenta o documento.

"A transação não contempla a aquisição da operação de manipulação nem a aquisição das marcas utilizadas pela Estrela Galdino nos Estabelecimentos", conforme o comunicado.

(Por Diogo Ferreira Gomes)