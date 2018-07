Brazil Summary O Itaú Unibanco Banco Múltiplo fechou 2008 com lucro líquido de 7,8 bilhões de reais ante resultado positivo anterior de 8,474 bilhões de reais. No resultado pro-forma, no entanto o lucro totalizou 10 bilhões. Por este segundo critério, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio do grupo foi de 23,4 por cento, ante um número projetado de 32 por cento no final de 2007. Salgueiro vence Carnaval do Rio e acaba com jejum de 15 anos RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Salgueiro venceu nesta quarta-feira o Carnaval 2009 do Rio de Janeiro, quebrando um jejum de 15 anos com um enredo dedicado ao tambor. Em segundo lugar ficou a Beija-Flor, campeã de 2007 e 2008, à frente da Portela. Vila Isabel (4o), Grande Rio (5o) e Mangueira (6o) são as outras escolas que voltarão para desfilar no sábado das campeãs. O Império Serrano foi rebaixado para o Grupo de Acesso. "Tambor" do Salgueiro levanta Sapucaí; Imperatriz recupera força RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Salgueiro fez ecoar seu tambor na segunda noite de desfiles da Sapucaí, com um desfile sem falhas, fantasias luxuosas e um samba que empolgou o público, que retribui com o grito "é campeã". A Imperatriz Leopoldinense, que também entrou no páreo pelo título, homenageou com requinte o bairro de Ramos, berço da escola que completa 50 anos. Ambas escolas, no entanto, ainda têm que bater a bicampeã Beija-Flor, que no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, apresentou mais uma vez uma desfile de campeã. Rainha Luma retorna soberana à Sapucaí e funkeira surpreende RIOe distintos países e resgatou a temática afro, com batuque, magia e axé, em seu enredo "Tambor". O tambor também foi apresentado como elemento de comunicação entre tribos nativas, e até mesmo com os deuses. Uma das escolas de samba de maior torcida no Rio, o Salgueiro vivia um jejum de 15 anos. O último dos oito títulos da escola vermelha-e-branca da Tijuca foi conquistado em 1993, com o enredo "Peguei um Ita no Norte". No ano passado, a escola foi vice-campeã. O cantor, percussionista e compositor baiano Carlinhos Brown foi destaque em um carro que representava o trio elétrico, e a rainha de bateria, Viviane Araújo, esbanjou charme e sensualidade mais uma vez à frente do coração da escola. No carro abre-alas, o grupo Intrépida Trupe simulava tocar imensos tambores com ousados movimentos de acrobacia, e a bateria do mestre Marcão conseguiu acompanhar com vigor o samba bem marcado da escola. Um "buraco" no início do desfile, no entanto, não prejudicou a escola na avaliação dos jurados, que descontaram apenas um décimo no quesito evolução. (Por Rodrigo Viga Gaier e Pedro Fonseca, Edição de Maria Pia Palermo)