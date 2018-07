Brazil Summary

Lula: definição do preço de barril da Petrobras sai "em breve"

RIO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na noite de segunda-feira que a definição sobre o preço do barril do petróleo no processo de capitalização da Petrobras sairá "em breve", sem especificar data, nem valores. O governo e a estatal procuram um preço consensual para fechar o processo dentro do prazo de 30 de setembro.

Lula diz que povo não quer mais ser tratado como 2a classe

NOVA IGUAÇU (Reuters) - Nas vésperas da eleição presidencial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em uma propaganda velada para sua candidata, Dilma Rousseff (PT), que o população está mais exigente e não quer voltar a ser maltratada. "O povo aprendeu a cobrar. O povo está mais esperto e inteligente. Sabe o que é bom e não quer mais ser tratado como se fosse de segunda categoria", disse Lula na cidade de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense.

Dilma rechaça ajuste fiscal porque "Brasil não precisa"

SÃO PAULO (Reuters) - A presidenciável do PT, Dilma Rousseff, rechaçou nesta segunda-feira uma vez mais que, caso eleita, vá fazer um ajuste fiscal que implicaria, no seu ponto de vista, em um corte linear de gastos, incluindo investimentos. "Eu não vou fazer ajuste fiscal em hipótese alguma por um motivo: o Brasil não precisa mais de ajuste fiscal", disse Dilma a jornalistas, retornando a um dos temas que têm dominado suas declarações públicas nos últimos dias.

Mantega vê desaceleração do PIB a 0,5% a 1% no 2o tri

SÃO PAULO, 30 de agosto (Reuters) - O ministro da Fazenda, Guido Mantega, reiterou nesta segunda-feira a avaliação de que a economia desacelerou no segundo trimestre, prevendo alta de 0,5 a 1,0 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) frente ao início do ano. O dado oficial será divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na sexta-feira. No primeiro trimestre, o país cresceu 2,7 por cento em relação aos três meses imediatamente anteriores, impulsionado principalmente pelo desempenho da indústria e investimentos.

Aécio defende ousadia e nega que eleição de Serra esteja perdida

SÃO PAULO (Reuters) - O ex-governador de Minas Gerais e candidato do PSDB ao Senado, Aécio Neves, defendeu nesta segunda-feira ousadia na comunicação da campanha presidencial de José Serra, mas negou que a eleição tucana esteja "perdida". "Essa nunca foi uma eleição fácil para nós, mas está longe de ser uma eleição perdida", disse Aécio ao lado de Serra durante evento na cidade de Varginha, no sul mineiro.

"Sentar na cadeira dá azar", afirma Dilma

SÃO PAULO (Reuters) - A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, afirmou nesta segunda-feira que é injusta a acusação de José Serra (PSDB), seu principal adversário na corrida eleitoral, de que ela já tenha "sentado na cadeira" de presidente. Para ela, essa atitude "dá azar e é uma característica do PSDB". "Eu não acho só injusto. Acho que ele (Serra) está passando para mim uma característica do PSDB. Porque quem, literalmente, sentou na cadeira antes da eleição foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que ele (Serra) esconde sistematicamente", disse Dilma a jornalistas.

ZONA ELEITORAL-Serra tenta ação de impacto para reverter quadro

SÃO PAULO (Reuters) - Já está nas contas da campanha de José Serra (PSDB) que ele pode chegar a apenas 25 por cento das intenções de voto nas pesquisas. Para tentar reverter o atual quadro eleitoral, o candidato deve apresentar uma proposta de impacto, segundo um importante tucano. Na mais recente pesquisa Ibope, publicada no sábado, Serra tem 27 por cento e Dilma Rousseff, 51 por cento.

Adolescente brasileira com 2,06 metros sonha em ser modelo

BRAGANÇA, Pará (Reuters) - Com 2,06 metros de altura, uma adolescente paraense de 14 anos sonha em ser modelo. A estreia está prevista para setembro, em um desfile de noivas em Belém. A altura incomum, no entanto, tem imposto algumas restrições para a jovem Elisany Silva, que sofre com frequentes dores musculares e de cabeça e precisa se abaixar toda vez que entra em casa.