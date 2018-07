Brazil Summary

ANÁLISE-Dilma adota posição arriscada ao enfrentar a corrupção

SÃO PAULO/BRASÍLIA (Reuters) - A recente onda de denúncias de corrupção no Ministério dos Transportes deu à presidente Dilma Rousseff uma oportunidade de ouro de assumir uma posição firme contra o tipo de desvio de recursos públicos que corrói o governo e há anos vem afugentando muitos investidores estrangeiros. No entanto, ao intervir pessoalmente na crise e demitir vários funcionários do ministério, Dilma também enfrenta o sério risco de que um relacionamento já azedo com seus parceiros na base governista possa piorar ainda mais, deixando-a isolada politicamente e incapaz de obter a aprovação de projetos no Congresso.

Vale investirá R$3,5 bi para reforçar logística em SP

SÃO PAULO, 22 de julho (Reuters) - A Vale investirá 3,5 bilhões de reais para melhorar a infraestrutura logística em São Paulo, em um prazo de três anos, informou a companhia nesta sexta-feira. Segundo comunicado conjunto da Vale e do Governo do Estado de São Paulo, o aumento da capacidade terá reflexos no transporte de granéis agrícolas no porto, permitindo uma elevação da capacidade de movimentação destes produtos em até 30 por cento.

Vale pode investir US$4 bi em expansão de mina em SE

SÃO PAULO (Reuters) - A Vale poderá investir 4 bilhões de dólares para expandir a mina de potássio em Sergipe se chegar a acordo com a Petrobras para renovar os direitos de exploração da área, afirmou nesta sexta-feira o presidente-executivo da Vale Fertilizantes, Mário Barbosa. As duas gigantes, que também atuam juntas em alguns blocos petrolíferos no país, negociam há anos um acordo sobre a extensão do arrendamento pela Vale de concessões que a Petrobras tem em Sergipe desde as décadas de 1960/1970 em minas de silvinita e carnalita, minérios que contêm sais de potássio.

Com Webjet, Gol supera TAM no mercado aéreo doméstico em junho

SÃO PAULO (Reuters) - A Gol elevou sua participação no mercado doméstico de transporte de passageiros em junho e teria superado a rival TAM se a compra da Webjet já estivesse concluída pela companhia, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, divulgados nesta quinta-feira. A Gol encerrou o mês passado com uma participação no mercado doméstico de 37,13 por cento ante 35,39 por cento em maio. Enquanto isso, a TAM recuou de 44,43 por cento para 41,68 por cento no período.

Transpetro exige contrato para realocar dutos em estádio de SP

SÃO PAULO (Reuters) - A Transpetro, braço de transportes da Petrobras, disse nesta quinta-feira que só vai autorizar a realocação dos dutos que passam sob o terreno onde será construído o estádio do Corinthians após a assinatura de contrato que determine que os custos estimados em 30 milhões de reais sejam assumidos pelo clube. "A companhia informa que já obteve todas as licenças necessárias para viabilizar o reposicionamento dos dutos e aguarda uma definição dos empreendedores do estádio a respeito do investimento necessário para as obras, que não será feito pela Transpetro", informou em nota a empresa.

Indústria de frango vê mais rigor russo, maior abertura chinesa

SÃO PAULO (Reuters) - Ao mesmo tempo em que observa a Rússia, maior importador de carnes do Brasil, ficando mais rigorosa na aprovação de unidades brasileiras habilitadas para exportar, a indústria de frango nacional avalia que terá em breve mais fábricas autorizadas a vender para a China, um mercado em expansão, disse nesta quinta-feira o presidente da Ubabef, Francisco Turra. Após se reunir com o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura do Brasil, Francisco Jardim, Turra afirmou que as indústrias de carnes brasileiras poderão ter menos unidades habilitadas pelos russos, ainda que o potencial de exportação, em volumes, não venha a ser afetado.

Ministro vê queda de preços da banda larga com início de plano

SÃO PAULO (Reuters) - O início do plano de Internet banda larga do governo deve gerar um aumento na oferta do serviço suficiente para pressionar as empresas a cobrarem valores abaixo dos previstos, afirmou o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, nesta quinta-feira. "A minha previsão, com toda a sinceridade, é que as empresas não vão conseguir vender a 35 reais (por 1 megabit/segundo), porque vai ter mais oferta. Provavelmente vão ter de baixar (o preço) ou aumentar a velocidade pelo mesmo preço", disse Bernardo, no programa de rádio do governo "Bom Dia Ministro".

Ganso segue como 10 do Brasil e volta de Kaká é incerta--fontes

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Apesar da atuação discreta e da eliminação precoce do Brasil na Copa América, o meia Paulo Henrique Ganso deve continuar como dono da camisa 10 da seleção brasileira, uma vez que a volta de Kaká ao time ainda é incerta, de acordo com fontes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O meia, de 21 anos, ocupou a vaga de principal armador do Brasil durante o torneio na Argentina e, mesmo sem ter repetido suas melhores atuações pelo Santos, teve seu rendimento aprovado pelo técnico Mano Menezes.

BC eleva juro em 0,25 ponto, mas sugere fim do aperto

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central elevou a taxa básica de juros em 0,25 ponto nesta quarta-feira para 12,5 por cento ao ano, como esperado, mas deixou em aberto suas opções para a reunião do próximo mês. Em comunicado bem mais sucinto que os divulgados nas reuniões recentes, o Comitê de Política Monetária (Copom) se limitou a afirmar que sua decisão, unânime, foi tomada "avaliando o cenário prospectivo e o balanço de riscos para a inflação".