Brazil Summary

Acaba greve da Polícia Militar na Bahia

SÃO PAULO, 11 Fev (Reuters) - Os últimos policiais militares da Bahia que mantinham a paralisação iniciada em 31 de janeiro decidiram neste sábado encerrar a greve que aumentou fortemente o número de homicídios no Estado. "O último foco de resistência foi debelado", disse por telefone à Reuters o secretário de Comunicação Social do governo da Bahia, Robinson Almeida, acrescentando que uma assembleia com cerca de 400 participantes decidira há pouco pelo retorno ao trabalho.

Ex-presidente Lula é internado após queixar-se de cansaço

SÃO PAULO, 11 Fev (Reuters) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi internado neste sábado, por volta das 17 horas, após uma "queixa de perda de apetite e fadiga", informou a assessoria de imprensa do Hospital Sírio-Libanês. Lula está em tratamento contra um câncer de laringe, diagnosticado em outubro do ano passado.

Sem Lula, PT celebra 32 anos e ataca pragmatismo exagerado

BRASÍLIA, 10 Fev (Reuters) - O PT celebrou 32 anos nesta sexta-feira defendendo alianças "sem pragmatismo exagerado", mas a estrela do partido brilhou menos com a ausência de seu maior nome, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que faz tratamento contra um câncer. A presidente Dilma Rousseff, numa rara aparição a um evento partidário sem Lula, também citou as alianças do seu governo, e agradeceu a base aliada, que tem se demonstrado "leal".

Policiais grevistas são presos e PM garante que Rio está seguro

RIO DE JANEIRO, 10 Fev (Reuters) - Líderes e outros envolvidos no movimento grevista de policiais e bombeiros no Rio de Janeiro foram presos nesta sexta-feira acusados de insubordinação e outros crimes, e as autoridades de segurança do Estado garantiram que, diante da adesão limitada à paralisação, não será necessário o reforço de tropas federais. De acordo com o comando da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, a adesão à paralisação foi restrita e as corporações estão trabalhando normalmente.

Governo poderá enviar tropas para garantir Carnaval, diz Cardozo

BRASÍLIA, 10 Fev (Reuters) - O governo federal enviará tropas para garantir a segurança do Carnaval em Estados onde policiais iniciarem greves, disse nesta sexta-feira o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, diante da paralisação na Bahia e no Rio de Janeiro que ameaçam a rentável temporada de festas. Policiais, bombeiros e agentes penitenciários do Rio de Janeiro decidiram entrar em greve a partir da madrugada desta sexta-feira, seguindo movimento semelhante na Bahia, onde policiais militares estão parados desde 31 de janeiro.

Brasil e China retomam negociações em visita de missão chinesa

BRASÍLIA, 10 Fev (Reuters) - Uma comitiva chinesa desembarca no Brasil na próxima segunda-feira para a reunião da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (Cosban) em mais uma etapa das negociações que buscam eliminar arestas nas relações comerciais e diplomáticas bilaterais. Sob a coordenação do vice-presidente Michel Temer, a Cosban também servirá como uma preparação para a visita ao Brasil do presidente da China, Hu Jintao, que deve ocorrer em junho, disse à Reuters uma fonte do governo.

Brasil quer garantia de autopeça mexicana em carro importado do México

SÃO PAULO, 10 Fev (Reuters) - O Brasil quer renegociar o acordo automotivo que mantém com o México estipulando regras claras sobre o uso de autopeças mexicanas nos carros embarcados para o Brasil ou incluindo no documento exportações de caminhões e ônibus, segundo disse à Reuters uma fonte do governo. O contrato foi firmado entre os dois países em 2002 e no ano passado movimentou cerca de 2,5 bilhões de dólares, mas está sendo considerado pelo governo brasileiro ineficaz.

Em conversa com Cabral, Dilma reitera oferta de ajuda ao Rio

BRASÍLIA, 10 Fev (Reuters) - A presidente Dilma Rousseff conversou por telefone com o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), para reiterar a oferta do envio de tropas federais para garantir a segurança no Estado após a declaração de greve da polícia, bombeiros e agentes penitenciários a partir da meia-noite de quinta-feira. De acordo com uma fonte do Palácio do Planalto, Dilma está acompanhando de perto a situação e telefonou para o governador pouco após o anúncio do começo da greve, feito pelos manifestantes na noite de quinta após uma assembleia que reuniu cerca de três mil pessoas na praça da Cinelândia, no centro da cidade.

Emprego na indústria cresce 1% em 2011--IBGE

RIO DE JANEIRO, 10 Fev (Reuters) - O emprego na indústria do Brasil teve variação positiva de 0,2 por cento em dezembro sobre novembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira. No acumulado de 2011, o emprego na indústria cresceu 1 por cento.

"O governo dos Estados Unidos tem sido muito pró-ativo no apoio ao Super Hornet no Brasil e eu antecipo que veremos discussões bilaterais nos Estados Unidos com a presidente Dilma. Teremos o mesmo nível de negociação em termos do Super Hornet", afirmou o vice-presidente da divisão de desenvolvimento de negócios internacionais da Boeing, Mark Kronenberg.

As fontes afirmaram que a Dassault ofereceu a melhor combinação de aeronave de alta qualidade e compartilhamento de tecnologia que Amorim afirma ser muito importante para um acordo. O Brasil espera usar a tecnologia para expandir sua própria indústria de defesa, liderada pela Embraer.

As fontes disseram, porém, que desdobramentos inesperados, especialmente uma ruptura no diálogo da Índia com a Dassault, podem ainda fazer Dilma mudar de ideia.

Elas afirmaram ainda que a decisão da presidente provavelmente não será anunciada antes da eleição francesa entre abril e maio, na tentativa de não deixar o acordo ser excessivamente politizado.

A compra dos caças pelo Brasil passou por uma série de desdobramentos ao longo dos anos. O antecessor de Dilma, Luiz Inácio Lula da Silva, tinha dito em 2009 que o Brasil escolheria o Rafale, mas ele deixou o governo sem finalizar o negócio.