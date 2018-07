BRF admite fazer aquisição para ter acesso ao mercado americano

Ele lembra que a Sadia já é uma das marcas de maior prestígio no Oriente Médio, e que a BRF terá uma política bastante agressiva no mercado externo, tanto na consolidação das marcas quanto na abertura de mercados. Entre os mercados na mira da empresa estão os Estados Unidos, onde a presença das carnes in natura do Brasil ainda não é permitida e depende de acordos sanitários. "Esse é um mercado praticamente virgem", disse o empresário.

Sobre a presença no mercado americano, que é o maior do mundo no caso de carne de frango, Furlan considera que existem duas maneiras de ter acesso. A primeira, mais demorada, é por meio de um acordo sanitário entre os dois países. A segunda alternativa, que não é descartada, é por meio de aquisições. "Pode ser por aquisição ou abertura de mercado. A abertura, no entanto, é um processo mais lento", disse. Questionado se a companhia estava em processo de análise de ativos nos EUA para uma eventual aquisição, ele respondeu: "Não posso antecipar. É uma possibilidade."

Segundo Furlan, que foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as discussões sobre a consolidação de empresas no Brasil e o desenvolvimento de marcas não é algo recente, como parece. "Desde que eu era do governo já falávamos que o Brasil poderia entrar em uma nova fase, já que um país de Primeiro Mundo não existe sem empresas de Primeiro Mundo", disse.

CONCORRÊNCIA

O diretor-presidente da BRF, José Antonio do Prado Fay, comentou declarações do presidente da JBS, Joesley Batista, de que a empresa não pretende atuar no mercado de aves e suínos no Brasil, setor liderado pela BRF. "Acho que faz sentido. As duas empresas têm estratégias bem diferentes. O JBS atua mais do lado de commodity, nós temos estratégia focada em marca. Não estou dizendo o que está certo ou errado, são apenas diferentes."

Segundo Fay, a BRF pediu ao Cade que autorizasse a coordenação entre Sadia e Perdigão no setor externo, para elevar a competitividade, principalmente neste momento em que o real valorizado aperta as margens da empresa nas exportações.

COM REUTERS