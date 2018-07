BRF ainda será afetada por preços de grãos no 3o tri

"É muito sério o que está acontecendo nos Estados Unidos. Não vejo cenário de alívio no curto prazo", disse José Antonio do Prado Fay, em encontro com analistas em São Paulo para detalhar os resultados do segundo trimestre, divulgados na noite de segunda-feira.

A empresa registrou queda de 99 por cento no lucro líquido no segundo trimestre, para 6 milhões de reais.

Fay lembrou que o preço dos grãos foi o maior em 16 anos impactando os custos de produção da companhia.

O preço médio do milho em Chicago teve aumento de 15,6 por cento no segundo trimestre, na comparação com a média de igual período do ano anterior, informou a companhia.

A Brasil Foods também ressalta que a integração entre Sadia e Perdigão, uma operação considerada complexa, ocorre num momento adverso pela alta dos custos de produção.

(Reportagem de Fabíola Gomes)