BRF é multada em R$ 1,8 milhão por leite adulterado

Na última sexta-feira, dia 21, a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Porto Alegre instaurou um inquérito civil para investigar a responsabilidade da sede da empresa Teutônia, no RS, na fraude do leite. A Vigilância Sanitária do Paraná detectou a presença de formol - substância cancerígena - em dois lotes comercializados em supermercados de Curitiba. Os lotes são TT/04/ER e TT/04/DP do Leite UHT Desnatado Rico em Cálcio, fabricados em 28 de fevereiro e com validade até 28 de junho.

O produto foi recolhido do mercado pela Vigilância Sanitária e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) foi notificado. No TAC, a BRF também fica obrigada a trocar ou ressarcir em dobro os consumidores que adquiriram unidades do leite adulterado.

A multa de R$ 1,8 milhão será doada: R$ 500 mil serão destinados ao Fundo Especial de Defesa do Consumidor do Paraná e o restante será convertido em equipamentos para órgãos públicos gaúchos. Além de precisar aumentar a fiscalização e atualizar o cadastro de fornecedores do leite cru, a BRF fica sujeita a uma multa que pode variar de R$ 1 milhão a R$ 3 milhões caso comercialize novamente leite em situação irregular.

Ainda ficou estabelecido que a empresa terá que divulgar o conteúdo do Termo em jornais de grande circulação do Rio Grande do Sul e do Paraná. Procurada pela reportagem, a BRF não informou quando iniciará a veiculação do comunicado.