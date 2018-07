BRF elevou preços em até 4,5% diante de maiores custos O repasse de preços da Brasil Foods no mercado interno ficou entre 4 e 4,5 por cento no terceiro trimestre, disse nesta terça-feira o vice-presidente de Finanças e de Relações com Investidores da companhia, Leopoldo Saboya, no BRF Day, evento na BM&FBovespa.