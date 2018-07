BRF poderá reajustar produtos de fim de ano por aumento de custo A Brasil Foods poderá reajustar o preço dos produtos de fim de ano em 5 a 10 por cento devido ao aumento dos custos com grãos, disse nesta terça-feira o presidente da empresa, José Antonio Fay, em conferência com jornalistas para detalhar os resultados do segundo trimestre.