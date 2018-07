BRF prevê corte de 20 a 30% no portfólio de produtos em 2014--executiva A companhia de alimentos BRF prevê reduzir de 20 a 30 por cento seu portfólio de produtos ao longo do próximo ano, disse a vice-presidente de marketing e inovação da empresa, Sylvia Leão, durante uma conferência com jornalistas nesta quarta-feira.