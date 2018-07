BRF prevê investimentos de até R$2 bi em 2013-diretor

No ano passado, a companhia investiu 1,9 bilhão de reais.

A companhia também prevê um arrefecimento dos altos preços dos grãos, que atingiram recordes no mercado internacional no ano passado, elevando os custos operacionais da maior produtora de carnes de frango e suína do país, disse Saboya durante evento para comentar os resultados trimestrais anunciados na véspera.

Ele afirmou, no entanto, que os maiores custos operacionais ainda vão ter algum efeito residual no início de 2013.

Na segunda-feira, a BRF anunciou lucro líquido de 562,8 milhões de reais no quarto trimestre, ante 121 milhões de reais um ano antes, beneficiado pelo bom resultado nos mercados externo e interno, informou a companhia nesta segunda-feira.

A ação da BRF operava em alta de 1,5 por cento por volta das 13h, enquanto o Ibovespa tinha ganhos de 0,8 por cento.

(Reportagem de Fabíola Gomes; texto de Roberto Samora)