BRF reforça produção de queijo em MS com investimento de R$4 mi

O investimento será feito no município de Glória de Dourados, no centro da maior bacia leiteira do Estado. Os recursos se somam a 40 milhões de reais a serem investidos na unidade de lácteos da companhia de Carambeí, no Paraná, de acordo com anúncio feito no início do mês.

O novo investimento faz parte da estratégia da empresa de reforçar a produção de queijos.

"Além da farta produção de matéria-prima, Glória de Dourados oferece uma logística privilegiada", afirmou Fábio Medeiros, vice-presidente da unidade de lácteos da BRF, em nota.

A estimativa é de que 120 mil litros de leite sejam entregues por dia na unidade de Mato Grosso do Sul.

A planta da BRF em Terenos produz cerca de 400 toneladas por mês de queijo. "A previsão é atingir 600 toneladas por mês ainda no primeiro semestre", afirmou Medeiros.

Os itens são comercializados sob as marcas Sadia e Santa Rosa/Elegê, e atendem as demandas do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste.

"Esta planta (em Terenos) reforça a presença da BRF no Centro-Oeste, onde a companhia mantém em Itumbiara, Goiás, outra unidade de queijos", ressaltou Medeiros.

Em novembro de 2011, a BRF adquiriu a Heloísa Lácteos, fabricante de queijos no Mato Grosso do Sul, por 122,5 milhões de reais.

No início deste mês, a Batavo, que faz parte da divisão de lácteos da BRF, anunciou investimentos em novos produtos, com o intuito de aumentar sua participação no segmento, com um investimento de 3 milhões de reais.

O vice-presidente da unidade de lácteos da BRF disse anteriormente que o mercado está em ampla expansão, tendo crescido cerca de 10 por cento em média nos últimos dois anos.

(Por Patrícia Monteiro)