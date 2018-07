Briatore promete ir à Justiça: ''Estou arrasado'' "Estou arrasado", disse Flavio Briatore ao diário esportivo italiano "Gazzetta dello Sport", ontem, anunciando que vai recorrer à Justiça comum da decisão do Conselho Mundial da FIA, na segunda-feira, em Paris. O julgamento do ocorrido no GP de Cingapura de 2008 não só baniu Briatore das competições gerenciadas pela entidade como o proibiu de toda atividade relacionada ao automobilismo, como administrar carreira de pilotos, promover categorias e até mesmo entrar nos paddocks dos circuitos.