Bric tem papel fundamental para reformar ordem global

"Brasil, Rússia, Índia e China têm papel fundamental a desempenhar nessa nova ordem internacional mais justa, representativa e segura", DISSE Lula, na declaração conjunta após a 2a cúpula do grupo.

Os líderes dos outros países que integram o grupo reforçaram o discurso.

"Nós apoiamos uma ordem mundial multipolar, igualitária, democrática e justa, com a ONU desempenhando um papel central em lidar com os desafios globais", disse o primeiro-ministro da Índia, Manmohan Singh.

Ele lembrou também que o Bric surgiu de uma ideia de agentes do mercado financeiro.

"O Bric não nasceu de uma crise. Foi um ato de longo prazo de fé de outras pessoas em nossas economias", disse, acrescentando que a crise financeira mundial deu nova relevância aos quatro países.

Já o presidente russo, Dmitry Medvedev, classificou a cúpula de "produtiva".

"A Rússia está interessada em nossa cooperação dentro do campo que poderia apoiar o fortalecimento das instituições financeiras internacionais, construindo um sistema financeiro internacional mais justo."

Segundo o presidente da China, Hu Jintao, a terceira cúpula do Bric será realizada em seu país. "A parte chinesa está disposta a trabalhar junto com as outras três partes, promover as cooperações concretas entre os países e promover uma retomada completa do crescimento da economia mundial."

(Reportagem de Fernando Exman e Natuza Nery)