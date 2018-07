Brics discutem eliminação do dólar

O Brasil está interessado em fazer o comércio com a Rússia em moedas locais (real e rublo), disse ontem Alexander Potemkin, assessor do presidente do Banco Central russo. A Rússia discute o tema também com a Índia e a China - países que, como Brasil e Rússia, formam o Bric. Turquia e Vietnã também já manifestaram interesse em eliminar o dólar de suas trocas comerciais. "Houve uma iniciativa dentro dos Brics. O Brasil já expressou esse interesse. A Índia está pronta para discutir" disse Potemkin. Ele estimou que as transações em yuans e rublos já representem 2% do comércio da Rússia com a China.