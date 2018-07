BRICs não vão discutir reservas em novas divisas, afirma Rússia

"Dificilmente iremos discutir as novas divisas para reservas", afirmou Sergei Prikhodko a jornalistas. "No que diz respeito a questões práticas, vamos falar mais sobre as maneiras possíveis de reformar as instituições financeiras internacionais."

Brasil, Rússia, Índia e China querem reforçar sua influência como responsáveis por 15 por cento da produção global, reforçando seu grupo, conhecido como BRIC, para tornar-se ator mundial poderoso.

A Rússia, dona da terceira maior reserva mundial em divisas, pediu que o mundo reduza sua dependência do dólar e sugeriu que o yuan e o rublo possam se tornar divisas usadas em reservas no futuro.

A preocupação com a ideia de que o papel do dólar como divisa dominante nas reservas tenha contribuído para a instabilidade financeira global vem sendo discutida pelas principais autoridades de segurança dos BRIC, que se reuniram em Moscou no mês passado para preparar a reunião de cúpula.

O ministro para Assuntos Estratégicos do Brasil, Roberto Mangabeira Unger, disse à Reuters no mês passado que a cúpula deve discutir o papel do dólar norte-americano, o fortalecimento do G20, a reformulação do regime comercial mundial e a reforma da Organização das Nações Unidas (ONU).

O ministro das Finanças da Rússia, Alexei Kudrin, declarou no sábado que é pouco provável que o papel do dólar como principal divisa de reserva do mundo mude no futuro próximo.