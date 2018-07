Bridge desforra dentro de campo traição de Terry

Com a honra ferida, Wayne Bridge ignorou completamente John Terry, recusando-se a cumprimentá-lo antes do começo do jogo entre Manchester City e Chelsea, ontem, em Londres, pelo Campeonato Inglês. No fim, a pequena vingança particular do lateral-esquerdo teve um sabor ainda mais acentuado pela brilhante vitória de sua equipe, por 4 a 2, de virada, sobre o líder da competição. Tevez e Bellamy marcaram duas vezes cada para os visitantes, enquanto Lampard fez os gols dos anfitriões, que tiveram Belletti e Ballack expulsos.

Enfileirados na região central do gramado de Stamford Bridge, os jogadores do time mandante recebem os visitantes com apertos de mão. Mas, contrariado desde a revelação de que o zagueiro Terry mantinha um caso com sua ex-mulher, a modelo Vanessa Perroncel, Bridge passou batido pelo adversário, deixando-o com a mão estendida ao vento.

O clima já estava tenso antes de os times entrarem em campo. Desde o túnel de acesso ao gramado, Bridge fez absoluta questão de manter a maior distância possível do ex-companheiro de seleção inglesa. Enquanto Terry puxava a fila do Chelsea, Wayne se posicionava no penúltimo lugar entre seus parceiros do City.

Com a bola rolando, o contato entre os desafetos limitou-se a um ou outro olhar enviesado. A maior parte da torcida do Chelsea vaiou Bridge. Mas alguns torcedores aplaudiram o ex-lateral do clube. Um dos poucos jogadores que comentaram o caso foi Bellamy. "Sei como é JT (John Terry) e não há nada nele que me surpreenda. Acho que todos sabem como ele é dentro de campo, mas fora..."

Bridge anunciou durante essa semana que vai recusar a jogar pelo English Team enquanto Terry fizer parte do grupo.

E, para efeito de classificação, o surpreendente resultado apimentou o campeonato, já que o Manchester United ficou a apenas um ponto do líder Chelsea (60 a 61). O City agora é 4º colocado, com 49.

FRATURA GRAVE

Ramsey, do Arsenal, ficará muito tempo longe dos campos após ter sofrido fratura exposta na perna direita, consequência de um "carrinho" de Shawcross, do Stoke. O meia foi levado a um hospital de Londres, onde foi submetido a cirurgia. No final, o Arsenal (3º, com 58) venceu por 3 a 1. Shawcross foi expulso, mas foi convocado pelo técnico Fabio Capelo, da seleção inglesa, para o amistoso de quarta, com o Egito.