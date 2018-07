Bridge desiste de ir à Copa após escândalo

O escândalo sexual que envolve dois companheiros da seleção inglesa causou uma baixa ao técnico Fabio Capello para a Copa. Ontem, o lateral-esquerdo Wayne Bridge, do Manchester City, abdicou de ir à África do Sul após a revelação do caso extraconjugal de sua ex-mulher, a modelo francesa Vanessa Perroncel, com o zagueiro John Terry, do Chelsea. Bridge, de 29 anos, alega que sua presença pode causar uma divisão no grupo, mas Capello promete tentar demovê-lo da decisão.