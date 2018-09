Briga de casal termina em morte em Guarulhos

Armado com uma faca, o assassino atingiu a esposa, de 49 anos, no pescoço. A mulher morreu no local. O óbito foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) acionada por testemunhas.

Dois filhos do casal, de 9 e 14 anos, estavam na residência, mas a polícia não sabe informar se os menores assistiram ao crime. Segundo a PM, o assassino seria usuário de drogas e fugiu após o homicídio.

As crianças foram levados para o 7º Distrito Policial, de onde serão encaminhadas ao Conselho Tutelar. Até a 0h45 desta quarta-feira, 30, policiais militares da 2ª Companhia do 31º Batalhão não haviam encontrado o assassino.