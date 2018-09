Briga de trânsito termina com morte de 3 em Salvador Uma discussão de trânsito em um posto de combustíveis de Salvador teria sido a causa de um triplo assassinado ocorrido na madrugada de hoje na entrada do bairro residencial de Imbuí, localizada na margem da Avenida Paralela - a mais movimentada da capital baiana, que liga o centro da cidade ao aeroporto internacional. De acordo com a Polícia Civil, o casal Edineri dos Santos e Josuel Santos chegou ao posto de carona, no carro conduzido pelo amigo Adriano Oliveira. O motorista estaria tentando estacionar o veículo quando aconteceu uma batida em outro carro. O acidente causou uma discussão entre Oliveira e o motorista do segundo veículo, ainda não identificado, que sacou uma arma e atirou contra o jovem, de 20 anos, Josuel, de 21, e Edineri, de 25 anos, fugindo em seguida. Os três chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Hoje, policiais recolheram as fitas das câmeras de vigilância do posto, na tentativa de identificar o assassino.