Briga dos fabricantes de celular vai para o software

Os telefones celulares estão cada vez mais parecidos com computadores. Mas o ambiente ainda é parecido com o do mercado de informática do final dos anos 1970: vários tipos de sistemas incompatíveis, sem nenhuma definição clara de quem será o vencedor. Nesse cenário, os fabricantes apostam em lojas de aplicativos, para atrair programadores e clientes.

A LBS Local, dona dos serviços Apontador e MapLink, começou com aplicativos para o iPhone em novembro do ano passado. A empresa tem três softwares na Apple Store: Apontador Trânsito, Apontador Cinema e Apontador Postos. Os aplicativos são gratuitos, e a empresa vende publicidade para eles. Recentemente, a companhia lançou uma versão do Apontador Trânsito para o Android, software de celulares do Google.

"O negócio de aplicativos para celular, como fonte de receita, ainda é pequeno", afirmou Frederico Hohagen, diretor de marketing e novos negócios da LBS Local. "Mas o potencial é muito grande, pelo que a gente imagina." Ele afirmou que a empresa também está preparando versões para as lojas de aplicativos da Nokia e da RIM, fabricante do BlackBerry.

Não existem informações sobre o tamanho desse mercado no Brasil. Nos Estados Unidos, o download de aplicativos deve movimentar US$ 343 milhões este ano, de acordo com a consultoria Yankee Group. Para 2012, esse montante deve chegar a US$ 4,2 bilhões, somente nos EUA.

"O consumidor brasileiro ainda não decide qual celular vai comprar pelo número de aplicativos disponíveis", afirmou o analista Júlio Püschel, do Yankee Group. "A maior parte do software disponível ainda é gratuito, e uma replicação do que existe lá fora. Os fabricantes ainda estão desenvolvendo esse mercado."

A chegada ao Brasil dos celulares com o sistema Android, do Google, esquenta esse mercado. A HTC e a Samsung anunciaram este mês aparelhos com o Android, que começaram a ser vendidos pela TIM. Outros fabricantes, como as chinesas Huawei e ZTE, também preparam lançamentos.

"Esse cenário de sistemas incompatíveis é ruim para os desenvolvedores e para os consumidores também", afirmou Luis Minoru Shibata, diretor de Consultoria da PromonLogicallis. "As operadoras e os fabricantes estão em guerra, para ver quem consegue fidelizar os clientes."

Com as lojas dos fabricantes, o consumidor acaba se tornando fiel ao tipo de celular, no lugar da operadora. Quem tem um iPhone pode acessar a Apple Store, independentemente de quem seja o seu prestador de serviços. O mesmo acontece com os celulares com Android e o Android Market. As operadoras enfrentam o desafio de decidir se querem concorrer com os fornecedores de aparelhos, ou se preferem se posicionar como provedoras de conectividade.

A Apple foi pioneira nessa estratégia, com o iPhone. Sua loja tem mais de 75 mil aplicativos, e os downloads ultrapassam 1,5 bilhão. No Brasil, existem mais de 4,8 mil desenvolvedores de software para o iPhone. "Já existe uma oferta bem grande de aplicativos brasileiros", afirmou Fabio Ribeiro, engenheiro de sistemas da Apple Brasil. "Já tem gente que ganha dinheiro de uma forma bem rápida com eles."