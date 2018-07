Briga durante show no litoral paulista provoca pânico Cenas de selvageria e violência assustaram moradores e turistas que assistiam à apresentação do cantor Thiaguinho, na Avenida da Praia, em Caraguatatatuba, litoral norte de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira, 3. No meio do show, uma briga generalizada fez com que jovens e famílias com crianças corressem para fora da Praça de Eventos, temendo serem atingidas por socos, pontapés, "voadoras" e garrafadas. Algumas pessoas teriam sido pisoteadas na fuga, segundo relatos de quem assistia ao show.