Briga em cadeia mexicana deixa ao menos 21 mortos

Pelo menos 21 presidiários foram mortos em uma prisão do México, no que seria uma briga entre gangues rivais seguida de um incêndio, segundo o escritório da Promotoria local. A direção da prisão, em Reynosa, na fronteira com os Estados Unidos, disse que gangues rivais entraram em confronto na segunda-feira por várias horas com facas e revólveres e depois atearam fogo em uma parte da cadeia. Dezenas de detentos ficaram feridos. Segundo as autoridades, soldados e policiais armados foram chamados ao local para controlar a situação. De acordo com a imprensa mexicana centenas de pessoas bloquearam os acessos à área de visitas da prisão e a televisão transmite imagens de familiares dos presos, em desespero, exigindo informações. O jornalista da BBC Warren Bull afirmou que este é o último de uma série de incidentes violentos nas prisões superlotadas do México, em que presidiários reclamam das más condições e do tratamento dado pelos guardas penitenciários. Mas, de acordo com Bull, acredita-se também que a luta dos cartéis e gangues de narcotráfico que afeta a sociedade mexicana também se reproduz no interior das prisões. As causas desta rebelião em particular ainda não foram esclarecidas, mas fontes oficiais e analistas afirmam que uma possível luta entre gangues de narcotraficantes rivais, que disputam o controle da prisão, pode ter sido a causa. Reynosa fica perto da fronteira com o Estado do Texas, nos Estados Unidos, área em que opera o Cartel do Golfo. No dia 9 de outubro 17 detentos de Reynosa escaparam "pela porta principal" da prisão, aparentemente com a ajuda de quatro guardas, segundo a imprensa mexicana.